В Севастополе рекламное агентство оштрафовано за навязчивость

В прокуратуру Ленинского района Севастополя обратился местный житель с жалобой на навязчивую звуковую рекламу возле его дома.

Надзорным ведомством установлено, что рекламное агентство транслировало звуковую рекламу через громкоговорители на опорах контактной сети вблизи остановки «Водоканал» на улице Адмирала Октябрьского. При этом, по закону, такое размещение звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений, запрещено.

На рекламное агентство прокуратурой заведено дело об административном правонарушении, а Крымское УФАС России оштрафовало виновное юридическое лицо на 200 тыс. рублей.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Севастополя