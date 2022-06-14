Развожаев хочет сделать День города в Севастополе выходным

До этого он выпадал на выходные дни

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выступит с инициативой сделать праздник День города выходным. Об этом он заявил сегодня, 14 июня, на открытии городской Доски Почета.

«У нас так получилось, что День города – рабочий день. Понятно, что, может быть, лето дает ощущение какое-то другое. Но мне кажется, очень правильно было бы, чтобы в этот день мы могли полноценно отметить День города», — отметил Развожаев.

В дополнении он сказал, что Севастополь — город тружеников и «в День города можно было бы еще немножечко отдохнуть».

Он пообещал с соответствующей инициативой обратиться в Законодательное собрание.

Напомним, в Севастополе накануне отметили День России и сегодня состоится торжественный концерт и салют в честь Дня города.

Ольга Сурикова