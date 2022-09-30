В Севастополе переключили аварийный коллектор на новый

При строительстве очистных сооружений «Южные» переключили аварийный коллектор на новый. Для этого был заменен участок канализационной трубы, построенной еще в советское время.

«На объекте было выполнено переключение старого коллектора на вновь построенный с целью предотвращения ранее возникавших утечек. Пока сброс в бухту осуществляется по старому глубоководному выпуску. После строительства нового сооружения стоки в акваторию будут идти по нему», – отметил и. о. директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов, передает пресс-служба правительства города.

Он добавил, что проект КОС «Южные» предусматривает строительство очистных сооружений производительностью 130 куб. м/сутки, глубоководного выпуска в районе Голубой бухты и сбросного коллектора от площадки КОС до уреза воды. Протяженность трубопровода – 1 708,5 м.

Представитель компании-подрядчика Владимир Федотов рассказал, что сейчас на объекте ведутся работы по устройству здания административно-бытового корпуса, производятся подготовительные работы под устройство радиальных отстойников.

Завершение строительства по контракту – 2024 год, цена контракта – 6,6 млрд рублей.

Как уже сообщалось, из проекта исключено строительство отдельных очистных в Балаклаве. Вместо этого в рамках государственной программы планируется выполнить реконструкцию напорного коллектора из Балаклавы, благодаря которому весь сток будет приходить самотеком на КОС «Южные».

Ольга Сурикова