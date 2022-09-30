Песков затруднился назвать границы, в рамках которых признаны Херсонская и Запорожская области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог назвать, в каких границах признана независимость Херсонской и Запорожской областей Украины. Он напомнил, что ДНР и ЛНР были признаны в границах 2014 года.

«Донецкая и Луганская народные республики признаны Россией в рамках границ 2014 года. Что касается территорий Херсонской и Запорожской областей, мне нужно это уточнить»,— сказал Дмитрий Песков на пресс-колле. Он добавил, что сделает это сегодня, 30 сентября.

Также Песков подчеркнул, что атаки украинских военных на новые территории после их вхождения в состав России будут рассматриваться как акты агрессии против Российской Федерации.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей Украины в ночь на 30 сентября. Ожидается, что 30 сентября также подпишут договор об их вступлении в состав России.

Ольга Сурикова