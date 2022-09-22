В Севастополе на проектировку магистрального коллектора выделили почти 130 млн рублей

Городское хозяйство
22-09-2022
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Правительство Севастополя приняло решение выделить финансирование на разработку проектной документации на строительство коллектора от Балаклавы до канализационных очистных сооружений «Южные».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил надежду, что само строительство начнется в 2023 году.

«Приняли решение локальные очистные сооружения в Балаклаве не строить, а построить магистральный коллектор. Он заберет все стоки на КОС «Южные», которые под эти мощности специально сейчас по техническому заданию модернизированы и смогут это все принять на себя для очистки», — пояснил Развожаев.

На разработку проектной документации выделено 129 млн рублей. Работы будут выполняться по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

В правительстве уточнили, что проект КОС «Южные» предусматривает строительство очистных сооружений производительностью 130 куб. м/сутки, глубоководного выпуска в районе Голубой бухты и сбросного коллектора от площадки очистных сооружений до уреза воды.

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Ольга Сурикова

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