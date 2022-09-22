В Севастополе на проектировку магистрального коллектора выделили почти 130 млн рублей

Правительство Севастополя приняло решение выделить финансирование на разработку проектной документации на строительство коллектора от Балаклавы до канализационных очистных сооружений «Южные».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил надежду, что само строительство начнется в 2023 году.

«Приняли решение локальные очистные сооружения в Балаклаве не строить, а построить магистральный коллектор. Он заберет все стоки на КОС «Южные», которые под эти мощности специально сейчас по техническому заданию модернизированы и смогут это все принять на себя для очистки», — пояснил Развожаев.

На разработку проектной документации выделено 129 млн рублей. Работы будут выполняться по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

В правительстве уточнили, что проект КОС «Южные» предусматривает строительство очистных сооружений производительностью 130 куб. м/сутки, глубоководного выпуска в районе Голубой бухты и сбросного коллектора от площадки очистных сооружений до уреза воды.

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Ольга Сурикова