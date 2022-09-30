Работница клининговой компании вынесла из офиса золотых украшений на 150 тысяч рублей

В Севастополе оперативники задержали местную жительницу, подозреваемую в краже золотых изделий на общую сумму 150 тысяч рублей

«Установлено, что 31-летняя сотрудница одного из офисов хранила на рабочем месте свои ювелирные украшения. Об этом стало известно работнице клининговой службы, которая, воспользовавшись свободным доступом в офисное помещение, тайно похитила золотые изделия и скрылась», — сообщает пресс-служба городского УМВД.

Украденные украшения она сбыла в ломбард, а деньги успела потратить.

Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Оперативники задержали воровку. Ей грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.

Напомним, жительница Севастополя приютила в своем доме знакомую женщину из соседнего государства. Но ее приятельница тайком похитила из шкафа около десяти ювелирных изделий стоимостью 125 тысяч рублей и скрылась.

Ольга Сурикова