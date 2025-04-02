В Севастополе осудили женщину за ложный донос на мужа

Ксения решила, что самый простой способ отомстить супругу — отправить его за решетку. Но хитрый план обернулся против нее самой. Об этом сообщается в материалах Ленинского районного суда Севастополя.

Все началось с семейного конфликта, после которого Ксения, разгоряченная эмоциями, отправилась в больницу и заявила врачам, что муж нанес ей телесные повреждения. Врачи тут же передали информацию в полицию, и дело завертелось. Уже спустя несколько часов, давая показания в служебном автомобиле, женщина снова повторила свою версию и даже написала заявление, в котором утверждала, что супруг использовал предмет, способный нанести вред здоровью.

Полицейские не стали верить на слово и провели проверку. Вскоре выяснилось, что никакого нападения не было, а травмы Ксения получила… при падении. Уловка не сработала: вместо того, чтобы привлечь мужа к уголовной ответственности, женщина сама оказалась под следствием — за заведомо ложный донос (ч. 1 ст. 306 УК РФ). В суде Ксения во всем призналась, раскаялась и попросила рассмотреть дело в особом порядке. Суд учел наличие у подсудимой малолетнего ребенка, ее сотрудничество со следствием и чистосердечное раскаяние. В итоге ей назначили штраф в 30 тысяч рублей. Так что иногда желание наказать другого человека может обернуться против тебя самого. Теперь Ксении придется заплатить не только штраф, но и, возможно, восстанавливать отношения с семьей.

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