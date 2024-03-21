Жительница Севастополя получила 1,5 года колонии за ложный донос

Жительница Севастополя получила реальный срок за ложный донос о том, что на нее якобы совершено нападение. Решение вынесено Севастопольским горсудом.

Ранее судимая 56-летняя женщина в июле 2023 года в пьяном состоянии по личным мотивам обратилась в полицию с ложным сообщением о совершении в отношении нее преступления. Она написала заявление о том, что у нее похищена сумка и находившиеся в ней паспорт, телефон, деньги и ключи от квартиры.

В судебном заседании подсудимая согласилась с предъявленным обвинением и вину признала.

Ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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Ольга Сурикова