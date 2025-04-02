В Севастополе снесут военное общежитие на улице Челнокова

Военное общежитие, построенное еще в 1961 году, сейчас находится в плачевном состоянии. Исходя из экспертизы и проектной документации на демонтаж здания, которые опубликованы на сайте Правительства, общежитие планируется снести. Речь идет о «Нежилом здании общежития, кадастровый номер 91:02:001002:4674, общей площадью 686,3 кв. м, по адресу: город Севастополь, улица Челнокова, 19» — указано на сайте.

Рядом с Челнокова 19, строится «Олимпия 2.0» — это 3 пятиэтажных дома с подземным паркингом.

Жильцы соседней многоэтажны совсем не рады этой новости.

«Мы покупали квартиру с видом на море. Сейчас перед нами два корпуса пятиэтажной «Олимпии». Строится третий корпус. Если вместо общежития еще воткнут дом, то вид из окна будет в соседние окна», — сетуют соседи с десятиэтажки на Челнокова, 19 корпус, 2.