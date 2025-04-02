В Севастополе девушка из-за переезда бросила в лесу двух кошек и собаку

В последние дни Байдарская долина в Севастополе стала свидетелем драмы, связанной с судьбой беззащитных животных. В центре скандала оказалась Евгения, женщина, ведущая кочевой образ жизни и занимающаяся разведением животных. Её решение оставить своих питомцев на произвол судьбы в лесу вызвало бурю негодования среди местных жителей и волонтёров в социальных сетях.

Одной из первых, кто поднял тревогу, стала общественница Наталия Морозова. По её словам, Евгения с детьми снимала жильё, где животным не было места. В результате собаки и кошки оказались в лесу, где, по словам хозяйки, у них было «временное пристанище». Однако открытые переноски и отсутствие следов животных наводят на мысль о том, что кто-то мог забрать кошек.

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Евгения утверждает, что её кошки были украдены. Она возмущена тем, что люди не спешат помочь брошенным животным, и подчёркивает, что её питомцы — это члены семьи. Евгения признаёт, что попала в сложную ситуацию, но уверяет, что искала решение, как могла. Её слова полны боли и отчаяния, но они также вызывают множество вопросов. Почему она не ищет своих животных? Почему не обратилась за помощью раньше?

Лес в Крыму, хоть и не полон крупных хищников, всё равно таит в себе опасности: холод, голод, болезни. Но, как оказалось, самая большая угроза для животных — это человек. В то время как Евгения ищет оправдания своим действиям, волонтёры бьют тревогу. Они находят истощённых животных, брошенных на произвол судьбы, и пытаются спасти их. Но сколько ещё таких историй остаются без внимания?

Ситуация усугубляется отсутствием чётких законов, регулирующих разведение и содержание домашних животных. Как Севкору рассказала Наталия Морозова, сейчас в Севастополе нет обязательного чипирования, нет регистрации, нет ответственности за тех, кто зарабатывает на живых существах. Это позволяет «плодильщикам» заниматься незаконной предпринимательской деятельностью, не неся никакой ответственности за судьбу своих питомцев.

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Местные жители и волонтёры призывают власти принять меры для регулирования разведения домашних животных и введения обязательного чипирования. Только так можно предотвратить подобные случаи в будущем и защитить тех, кто не может постоять за себя. Напомним, в феврале этого года глава Следкома России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нападении стаи бродячих собак на ребенка в Севастополе.