В Севастополе одобрен проект нового акватермального комплекса

На последнем заседании архитектурно-художественного совета утвержден проект строительства акватермального комплекса. Объект разместится на месте бывшего недостроенного ледового катка, недалеко от цирка.

Комплекс будет включать термальные и соляные бассейны, функционирующие круглый год. Проектом предусмотрено наличие собственных очистных сооружений, а также системы аварийного слива воды.

Здание спроектировано в стиле неоклассицизма, сообщает правительственный портал. На прошлом заседание проект отправлялся на доработку — требовалось улучшить дизайн фасада и входной группы.

Сейчас все замечания со стороны экспертов учтены: облик здания скорректирован, пересмотрено оформление входной зоны и фасадов, также будут высажены кипарисы для ограждения территории.

«Акватермальный комплекс имеет большой потенциал стать новой точкой притяжения для жителей и гостей города. Это закрытое пространство, ориентированное на поддержание здоровья и отдых граждан. В то же время открытые зоны могут быть адаптируемыми и мобильными. Главное — чтобы архитектурные решения соответствовали современным стандартам и гармонично вписались в городской ландшафт, создав комфортную и привлекательную среду для всех посетителей», — сказал и.о. замгубернатора Севастополя Максим Жукалов.

После доработки эскизного проекта начнется активная стадия его непосредственной реализации.

Напомним, 5 мая на сайте правительства Севастополя опубликован проект планировки территории под будущий оздоровительный центр — документ подготовлен по заказу компании «Акваспорт» и до 11 мая проходил антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, на участке площадью 8720 м² появится центр с банями, саунами, СПА-зоной, кафе, водными горками, всесезонными бассейнами для детей и взрослых, а также медицинскими кабинетами. Пропускная способность — до 2100 человек в день, пиковая нагрузка — 300 человек в час. Парковка рассчитана на 43 автомобиля, включая 4 места для маломобильных посетителей. Работы пройдут на уже сформированном участке без изъятия земли.

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Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя