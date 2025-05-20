Путин: Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня

Полное видео выступления Владимира Путина после разговора с Дональдом Трампом
После двухчасового разговора с американским коллегой Владимир Путин вышел к журналистам и сделал заявление:
— Разговор с Трампом был содержательным, откровенным и весьма полезным.
— Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.
— Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня.
— Путин заявил, что возобновление контактов в Стамбуле говорит о том, что стороны «в целом на правильном пути».
Трамп в разговоре высказал свою позицию по прекращению боевых действий на Украине, подчеркнул президент.
В свою очередь, Трамп в своем заявлении после звонка отметил следующее:
— Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта. Условия остановки боевых действий могут обсуждать только две стороны.
— Россия заинтересована в масштабной торговле с США после завершения конфликта.
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Ольга Сурикова
Фото: kremlin.ru
Видео: Павла Зарубина