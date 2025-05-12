Проект нового СПА-центра на Пожарова отправили на доработку — не устроил фасад

В Севастополе проект нового СПА-центра, который планируется построить на месте заброшенного катка на улице Пожарова, отправлен на доработку Архитектурно-художественным советом. Причиной стало недовольство предполагаемым фасадом здания, выполненным в неоклассическом стиле.

СПА-центр займёт участок площадью 8720 м². Площадь самого здания составит более 4000 м², оно будет двухэтажным и без подземных уровней. Внимание все участников обсуждений привлекли, входящие в состав комплекса круглогодичные открытые бассейны. В советское время на этом месте уже находился открытый бассейн — он входил в состав спортивного комплекса, построенного к 200-летию Севастополя. Также внутри самого здания планируется установить водные горки, сауны, бани, термальные и соляные ванны, СПА-зону, медицинские кабинеты, буфеты и кафе.

Как сообщили представители застройщика, проект предполагает интеграцию в существующую спортивно-оздоровительную инфраструктуру района. Тем не менее, у членов архсовета возникли вопросы к внешнему виду входной группы нового комплекса, которая была выполнена в неоклассическом стиле, также возникли вопросы к защищенности от пыли открытых бассейнов и др. В итоге застройщиком и членами совета было решено, что доработанный вариант эскиза будет представлен на следующей неделе.

Также при обсуждении проекта замгубернатора Севастополя Максим Жукалов рассказал, что власти Севастополя рассматривают вопрос переноса цирка с улицы Пожарова

«Это сейчас мобильный объект. Альтернативные варианты его размещения, чтобы здание было капитальным, прорабатываются в городе и переговоры будем вести с собственников здания цирка», — отметил Жукалов.

Напомним, 5 мая на сайте правительства Севастополя опубликован проект планировки территории под будущий оздоровительный центр — документ подготовлен по заказу компании «Акваспорт» и до 11 мая проходил антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, на участке площадью 8720 м² появится центр с банями, саунами, СПА-зоной, кафе, водными горками, всесезонными бассейнами для детей и взрослых, а также медицинскими кабинетами. Пропускная способность — до 2100 человек в день, пиковая нагрузка — 300 человек в час. Парковка рассчитана на 43 автомобиля, включая 4 места для маломобильных посетителей. Работы пройдут на уже сформированном участке без изъятия земли.

Дмитрий Островский