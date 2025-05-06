Стали известны параметры нового акватермального центра в Загородной Балке

На месте недостроенного ледового катка на улице Пожарова может появиться современный акватермальный комплекс. 5 мая на сайте правительства Севастополя опубликован проект планировки территории под будущий оздоровительный центр — документ подготовлен по заказу компании «Акваспорт» и до 11 мая проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, на участке площадью 8720 м² появится центр с банями, саунами, СПА-зоной, кафе, водными горками, всесезонными бассейнами для детей и взрослых, а также медицинскими кабинетами. Пропускная способность — до 2100 человек в день, пиковая нагрузка — 300 человек в час. Парковка рассчитана на 43 автомобиля, включая 4 места для маломобильных посетителей. Работы пройдут на уже сформированном участке без изъятия земли.

После утверждения документа «Акваспорт» сможет перейти к проектированию комплекса.

Напомним, речь идёт о недостроенном здании ледового катка, строительство которого началось в 2010 году, но было заморожено после 2014-го. В 2018 году объект признали аварийным, планировался снос и строительство новой арены, но проект затянулся из-за неясностей с правами собственности и нехватки финансирования.

Весной 2024 года здание площадью более 3300 м² выставили на аукцион. В апреле его за 94 млн рублей приобрела зарегистрированная незадолго до этого компания «Акваспорт».

Новая концепция оздоровительного центра разрабатывается с июля прошлого года. В августе прошли первые слушания, где жители района в целом поддержали идею, но выразили опасения по поводу транспортной и экологической нагрузки. В декабре проект прошёл экологическую экспертизу.

К слову, в Севастополе строится ещё один ледовый каток — на пересечении улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе. По словам и.о. замгубернатора Павла Иено, на февраль 2024 года объект был готов на 50%. Основные работы планируют завершить до конца года, с вводом в эксплуатацию — в первом квартале 2025-го. Ранее проект неоднократно критиковали за срывы сроков и рост стоимости: с момента заключения контракта в 2020 году смета выросла на 400 млн рублей и составила 1,123 млрд.

Дмитрий Островский