В Севастополе уже 6 дней борются за жизнь дельфина

Волонтеры дали ему имя Бублик. Общее его состояние становится лучше — он начал самостоятельно плавать за рыбой без поддерживающих носилок, а глаза уже оживляются при виде еды. Реагирует также и на живую рыбу, проплывающую мимо. Но пока его сил все еще очень мало и плавать долго он пока не в состоянии.

В центре «Безмятежное Море» говорят осторожно о прогнозе: «Дельфин находится на ежедневной интенсивной терапии, включая антибиотики и обезболивающие препараты… Картина воспаления все еще сохраняется, наблюдается значительная степень анемии. Также по результатам диагностики подозревается наличие паразитарного заболевания — трематодоза печени. По результатам стабилизации состояния планируется проведение противопаразитарной терапии».

При этом ежедневно требуются волонтеры на дежурство. Можно без специальных знаний — все покажут на месте. Елена: +7 (927) 770-33-11 (Телеграм) и +7 (978) 505-26-04 (для звонков).

Для оказания адресной финансовой помощи и кормления дельфина можно сделать перевод директору Центра «Безмятежное Море» на Сбербанк по номеру: +7 (915) 240-91-13 (Коростелева А.В.)

Напомним, ранее сообщалось, что этот дельфин-белобочка выбросился на берег. И тогда на помощь ему пришли волонтеры.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео центра «Безмятежное Море»