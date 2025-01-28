В Севастополе объявлен тендер на ручную помывку обелиска «Городу-герою Севастополю» 

Тендер на регулярную ручную мойку территории обелиска «Городу-герою Севастополю» объявило ГБУ «Парки и скверы».

Помыть за год нужно 30 897 квадратов. «Подходов» должно быть 48. Наиболее активными месяцами должны стать апрель, май, июль и октябрь.

Заказчик за данную работу предлагает 6,7 млн рублей.

Напомним, реставрация обелиска «Городу-Герою Севастополю» завершилась в прошлом году. Стоимость работы была оценена в более чем 730 млн рублей.

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Ольга Сурикова