В Севастополе ждут разрешение из Москвы на обрезку краснокнижной сосны, из-за которой не видно светофор

Как уже писал «Севкор», водители жалуются, что ветви сосны закрывают вид на светофор на новой развязке улица Вакуленчука — проспект Октябрьской Революции — Фиолентовского шоссе, что приводит к постоянным авариям.

Данный вопрос был поднят на последнем аппаратном совещании в правительстве Севастополя, где было сообщено, что хвойное дерево является краснокнижной сосной и находится под охраной на федеральном уровне, поэтому обрезать его без разрешения профильных служб нельзя.

«Мы подали соответствующее обращение в федеральный орган, чтобы получить разрешение на обрезку. Поэтому, как только получим разрешение, подрежем. Но видимость светофорного объекта обеспечена», – доложил и. о. заместителя губернатора Севастополя Павел Иено.

На что губернатор Михаил Развожаев поручил ускорить решение этого вопроса, подчеркнул, что этот вопрос можно было решить по звонку за один день.

«Все это можно в день решить. Все звонки сделать. Это же не удаление 100 деревьев, а обрезка всего лишь одного», – подчеркнул губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова