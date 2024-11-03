Обелиску «Штык и парус» в Севастополе — 47 лет

В Севастополе отмечают 47-летие обелиска «Городу-Герою Севастополю», известного как «Штык и парус».

Этот монумент, открытый 3 ноября 1977 года, символизирует единство армии и флота, сражавшихся за город во время Великой Отечественной войны.

Как прокомментировал губернатор города Михаил Развожаев, после падения Советского Союза обелиск пришел в запустение, так как не подвергался реставрации.

В этом году, к 80-й годовщине освобождения Севастополя, памятник был восстановлен по указанию Президента России Владимира Путина. Реконструкция включала восстановление скульптурных рельефов и благоустройство прилегающей территории.

Во время открытия обелиска после реставрации была заложена капсула времени, которую откроют в 2074 году, подчеркивая значимость монумента как напоминания о героической истории города.

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Кристина Ветер