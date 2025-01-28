В Севастополе на Рыбацком причале досрочно завершен ремонт дороги

Как ранее сообщалось, дорога по улице Рыбацкий Причал в Севастополе просела. Местами просадка составляет 0,5 метра.

Дорожники оперативно устранили просадку дорожного полотна: выровняли его, уложили новый асфальт на участке, заменили ограждения и бордюры, сообщил и.о.замгубернатора Павел Иено.

Дополнительно дорожники исследовали территорию вокруг, в результате чего подводных рек обнаружено не было. Для недопущения подобных ситуаций поручил продолжить наблюдение за данным участком дороги, добавил он.

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Ольга Сурикова

Фото: Павел Иено/Telegram