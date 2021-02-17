В Севастополе объявили войну граффити и листовкам на заборах

Севастополь всегда славился своей чистотой и ухоженностью
Фракция ЛДПР в заксобрании Севастополя выступила с инициативой внести изменения в закон «Об административных правонарушениях». Суть изменений – установить административную ответственность за нанесение надписей, размещение листовок и объявлений на объектах, не предназначенных для этих целей, то есть на заборах, столбах, дверях подъездов и фасадах домов, сообщает пресс-служба городского отделения партии.
«Севастополь всегда славился своей чистотой и ухоженностью, недаром его прозвали «белокаменным красавцем». И что мы видим сегодня: аутентичные подпорные стены, фасады исторических домов в центре разрисованы уродливыми безвкусными граффити, обклеены какими-то объявлениями и плакатами, – возмущается глава фракции, вице-спикер заксобрания Илья Журавлев. – Что уж говорить про то, что заборы, двери подъездов, остановки и столбы у нас уже давно почему-то воспринимаются как место размещения нелегальной рекламы. Я считаю справедливым штрафовать людей, которые не уважают свой город».
По словам Журавлева, в период предвыборной кампании масштабы катастрофы с нелегальной рекламой набирают просто катастрофические обороты.
«У нас очень многие политически партии, к сожалению, даже очень влиятельные, позволяют себе обклеивать плакатами с изображениями своих кандидатов все вертикальные поверхности, которые найдут в городе, – это чудовищно. Хочу сказать, что ЛДПР себе такого никогда не позволяла», – подчеркивает вице-спикер.
Данный законопроект, по словам Журавлева, разработан на основании норм, заложенных в «Правилах благоустройства территории города», утвержденных правительством Севастополя.
Документ устанавливает административную ответственность для физических, должностных и юридических лиц за нанесение надписей, рисунков, графических изображений, размещение информационных материалов вне отведенных для этих целей мест.
Так, нарушение норм данного законопроекта несет за собой административный штраф для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; для юрлиц – от 60 до 80 тысяч рублей.
В случае размещения политической агитации на непредназначенных для этого плоскостях предусмотрены более высокие штрафы. Так, для граждан размер штрафа составит от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей; для юрлиц – от 80 до 100 тысяч рублей
Подобные законы уже действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Московской области, Костромской области, Калужской области, Орловской области, Рязанской области, Тверской области, Республике Карелия, Республике Северная Осетия-Алания.
Фото: Черный список Севастополя/vk.com