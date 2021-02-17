Поликлиника севастопольского онкодиспансера полностью отремонтирована

И оснащена новым оборудованием

В поликлинике севастопольского онкологического диспансера полностью завершены ремонтные работы. Обновлены рентген-кабинет, эндоскопическое отделение, отделение патологоанатомии, цитологическая и клиническая лаборатория, сообщает пресс-служба правительства города.

«В медицинском учреждении установлено новейшее оборудование, которое позволяет производить весь спектр клинических и морфологических исследований для нужд диспансера, в первую очередь, для клинических подразделений стационара.

Кроме того, лаборатория проводит исследования для пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении и на дневном стационаре», – рассказал главный врач севастопольского онкодиспансера Василий Ощепков.

Он уточнил, что отделение эндоскопии проводит весь спектр исследований, которые сейчас необходимы для диагностики, лечения и наблюдения пациентов с онкопатологиями.

Появление нового оборудования позволило севастопольским докторам внедрить малоинвазивные операции для локализованных опухолей желудочно-кишечного тракта.

Рентгеновское отделение позволяет проводить весь спектр исследований для диагностики злокачественных новообразований.

Отмечается, что в городе реализуется проект, который направлен на совершенствование профилактики и раннее выявление злокачественных новообразований, а также на оказание специализированной помощи пациентам и внедрение новых методов лечения.

Напомним, в первом квартале 2021 года должен определиться новый подрядчик, который продолжит ремонт в поликлинике № 2 городской больницы им. Н.И. Пирогова на улице Ерошенко.

Ольга Сурикова