Путин предложил ввести сертификаты на продукты для малоимущих

При этом он считает, что сейчас этот вопрос уже не так актуален, как в разгар пандемии

«Продовольственные сертификаты — мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно. На мой взгляд, сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии. Но тем не менее поговорить можно»,— сказал Путин, передает RT.

Напомним, торговые сети подготавливают почву к повышению цен на мясо птицы и яйца минимум на 10%. Соответствующую информацию они уже направили в Министерство промышленности и торговли РФ.

Фото: news.rambler.ru

Ольга Сурикова