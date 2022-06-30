В Севастополе обнаружили еще одну свалку строительных отходов

Севастопольские общественники обнаружили свалку строительных отходов на территории завода железобетонных изделий №1. Об этом рассказывает в своем сюжете телеканал «НТС».

Съёмочной группе «Независимого телевидения Севастополя» новую свалку, расположившуюся по среди предприятия, показал общественник Валерий Стрюков.

Нелегальный полигон строительных отходов, который образовался на территории завода железобетонных изделий №1 в Инкермане, прекрасно видно с территории древней крепости Каламита.

«Мы подняли документы, проверили все документы – здесь строительный мусор и переработка этого мусора категорически запрещены. Здесь завод железобетонных готовых изделий, которые вырабатываются. Переработка здесь запрещена. Здесь находится водоохранная зона, Чёрная речка вблизи. И здесь находится Инкерманская долина – природоохранный, как говорится, заповедник», — рассказал журналистам Стрюков.

Согласно кадастровой карте Севастополя, этот участок имеет категорию «Земли населённых пунктов для обслуживания строений и сооружений завода железобетонных изделий». На нём работает инкерманский завод ЖБИ №1. Основной вид деятельности общества с ограниченной ответственностью – производство изделий из бетона.

Учредителем, а также до недавнего времени директором этого предприятия числится некий Юрий Ташкалюк.

Примечательно, что с 23 марта 2021-го Юрий Ташкалюк также зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. И основной вид его деятельности согласно документам – утилизация отсортированных материалов.

Напомним, в Севастополе выявлен полигон по переработке строительных отходов, который несколько лет работает нелегально. Расположен он на въезде в город, на улице Чернореченская, 115.

Дмитрий Островский