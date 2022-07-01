Погода

Погода в Севастополе на выходных

01-07-2022
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Июль. Жара

В Севастополе сегодня, 1 июля, переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°, днем 28…30°.

В субботу, 2 июля, переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный, днем северный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°, днем 28…30°.

В воскресенье, 3 июля, переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°, днем 27…29°.

Фото: Николай Афоничев

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