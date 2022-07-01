Погода в Севастополе на выходных

Июль. Жара
В Севастополе сегодня, 1 июля, переменная облачность.
Без существенных осадков.
Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью 18…20°, днем 28…30°.
В субботу, 2 июля, переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью северо-восточный, днем северный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 18…20°, днем 28…30°.
В воскресенье, 3 июля, переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 17…19°, днем 27…29°.
Фото: Николай Афоничев