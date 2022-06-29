На въезде в Севастополь работает нелегальный полигон по переработке отходов

Уже не первый год

В Севастополе выявлен полигон по переработке строительных отходов, который несколько лет работает нелегально. Расположен он на въезде в город, на улице Чернореченская, 115.

Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов в комментариях телеканалу «НТС» подтвердил, что компании не выдавалось разрешение на данный вид деятельности, а также не по целевому назначению используется здесь земельный участок. Оказалось, что городские власти знали о данном полигоне еще с 2021 года.

«Обратили внимание по ул. Чернореченской, 115, еще в 2021 году, где проводили обследование территории на предмет законности размещения каких-либо объектов. Сделали соответствующий акт, который говорит нам о том, что земельный участок используется не по целевому назначению. Сделали запросы в Департамент по имущественным и земельным отношениям по аренде земельного участка. В Госстройнадзор по строительству и возведенным капитальным объектам. Соответственно, обратились в правоохранительные органы на предмет деятельности, которую проводит там организация на прием отходов. Разрешение на перемещение отходов там не выдавалось», — рассказал Горлов.

В ответе телеканалу Севприроднадзор отметил, что также провели обследование территории по указанному адресу и отправили ряд межведомственных запросов, чтобы выяснить кому принадлежит участок, и можно ли там вести подобную деятельность.

Напомним, в Севастополе выявлены огромные свалки строительных отходов по адресам: Монастырское шоссе, 4-А и улица Индустриальная, 27-А. Депутаты предложили изъять данные участки у собственников за нецелевое использование земли.

Ольга Сурикова