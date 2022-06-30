Старейшая газета Юга России «Слава Севастополя» прекращает свое существование

Редакция «Славы Севастополя» приняла решение перестать издавать газету, которая выходила в городе на протяжении 105 лет. Соответствующее обращение журналиста издания размещено на сайте газеты.

О причинах такого решения журналистка Татьяна Ярошевская не пишет, но намекает, что это не зависело от редакции.

«Не будем унижать своих уважаемых подписчиков, читателей и земляков нелепо звучащими оправданиями по образу и подобию «Так сложились обстоятельства…» Все мы хорошо знаем, что любые обстоятельства «складывают» люди. На сей раз они сложили их принятием решения о прекращении выпуска старейшей в городе и на юге России газеты с гордым и точным названием «Слава Севастополя»», — написала Ярошевская.

Также журналистка от лица всей редакции попросила прощения у севастопольцев и преданных читателей, которые остались без любимой газеты.

Напомним, «Слава Севастополя» на протяжении долгих лет являлась единственным ежедневным изданием в городе. Она была создана в декабре 1917 года под названием «Известия Севастопольского ревкома», а с 1918 года выходила под названием «Известия Севастопольского совета рабочих, крестьянских и военных депутатов». С декабря 1920 года выходила под заголовком «Маяк Коммуны», а 10 мая 1944, после освобождения Севастополя вышла под своим нынешним названием — «Слава Севастополя».

В апреле 1995 года был убит главный редактор газеты Владимир Иванов. После чего в 1998 году учредителем и издателем газеты стал трудовой коллектив. Редакцию газеты возглавила Наталья Троицкая, которая и по сей день является председателем правления.

Дарья Тимофеева

Фото: открытые источники в сети интернет