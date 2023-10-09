В Севастополе не видят рисков срыва отопительного сезона в городе

В Севастополе все коммунальные службы практически на 100% готовы к началу отопительного сезона. Об этом сегодня, 9 октября, в ходе аппаратного совещания доложил вице-губернатор Севастополя Евгений Горлов.

«По «Севтеплоэнерго» готовность 100%. Мы провели ремонт котельных. У нас 141 котельная. С мая месяца, после завершения отопительного сезона, все отремонтировали. Заменили 5,7 км теплотрасс. Закуплен аварийный запас угля. Рисков срыва отопительного сезона со стороны «Севтеплоэнерго» нет», — подчеркнул он, отчитавшись также и о пройденной проверке другими ресурсоснабжающими предприятиями.

Горлов заверил, что на конец этой недели будет получен общий паспорт готовности города к отопительному сезону.

Губернатор Михаил Развожаев, кроме всего прочего, поручил провести встречу с руководителями СНТ, чтобы избежать повторения ситуации прошлого года, когда начнется опять повышенное потребление электроэнергии.

На что замгубернатора ответил, что в проблемных СНТ провели замену подстанций и зимний период должен пройти без отключения электроэнергии. Также Севтехнадзор продолжит обход, чтобы избежать неучтенного использования электричества и подключения приборов в обход счетчиков.

Как обычно, решение о старте отопительного сезона в Севастополе будет приниматься в зависимости от погоды.

В прошлом году отопление в дома начали подавать с 21 октября.

Ольга Сурикова