Отопительный сезон в Севастополе начнется сегодня

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял решение начать отопительный сезон с сегодняшнего дня, 21 октября. Он пояснил данный шаг поступившими обращениями от жителей города.

«Принял решение запускать теплоснабжение сегодня. Такое поручение дано Департаменту горхозяйства и Севтеплоэнерго. Котельные и системы отопления полностью к сезону готовы, испытания проведены», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как уже сообщалось, накануне было озвучено, что отопительный сезон в городе начнется с 1 ноября. И, согласно нормативам, для запуска отопления 5 дней среднесуточная температура должна быть ниже 8 градусов.

«Каждый день отопительного сезона, начатого раньше нормативного срока это существенные дополнительные расходы бюджета, которые не покрываются тарифом. Тем не менее, всегда стараюсь опираться не на нормативы, а на реальность. Тем более, что сам живу в сталинке с централизованным отоплением. Дома терпимо, но точно уже не комфортно», — отметил Развожаев.

Ольга Сурикова