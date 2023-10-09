Общественный транспорт в Севастополе обяжут дожидаться пассажиров из убежищ

Порядок действий водителей и пассажиров общественного транспорта во время воздушной тревоги обсудили сегодня, 9 октября, на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что ему поступает очень много вопросов относительно того, что делать людям, когда срабатывает предупреждающий сигнал и останавливается общественный транспорта. По его словам, сейчас чаще пассажиры толпой стоят на остановке и ждут окончание сигнала тревоги, а водитель им информационной помощи не оказывает.

Глава города подчеркнул, что на каждой остановке должен быть размещен плакат, информирующий о местонахождении ближайшего укрытия.

В ходе совещания было отмечено, что департамент транспорта разработал памятку, согласно которой водитель должен остановится возле ближайшего остановочного павильона. Но не возле потенциально опасных мест — военных частей, автозаправки и не в открытом поле, водители обязаны довезти пассажиров до ближайшего населенного пункта, где может быть укрытие.

Каждый водитель в ближайшее время получит схему укрытий, согласно своего маршрута, чтобы он смог рассказать людям, куда им следовать.

Также, по новым правилам, транспорт будет дожидаться окончания сигнала тревоги и возвращения из укрытия пассажиров, и далее продолжать движение по маршруту.

Ольга Сурикова