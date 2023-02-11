В Севастополе еще три СТ Фиолента остались без света к вечеру пятницы

Вечером 10 февраля поступила информация об отсутствии электрической энергии в садовых кооперативах «Успех», «Импульс-1», «Дельфин», сообщили в департаменте городского хозяйства Севастополя.

Было уточнено, что аварийных ситуаций в электрических сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России не зафиксировано. На место выехала оперативная бригада.

Оказалось, что в результате действия противоаварийной автоматики отключилась линия 6 000 В ФГУП 102 ПЭС Минобороны России, обеспечивающая электрической энергией район мыса Фиолент, начало Казачьей бухты.

Ближе к полуночи электроснабжение в СТ было восстановлено.

Читайте также: В Севастополе будут разбираться с председателями СТ для решения проблем со светом на Фиоленте

Ольга Сурикова