В 2019 году Жириновский сказал, что об Украине все забудут из-за конфликта на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще раз сделал акцент на таланте Лидера ЛДПР делать «точный анализ развития мировых процессов в будущем».

«Вы знаете, что Жириновский делал много разных заявлений, которые содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий».

При этом, переходя на обсуждение Украины, Песков подчеркнул, что СВО — «самостоятельный процесс», а ситуация в Израиле — «совсем другие события». И в Кремле с тревогой наблюдают за обострением палестино-израильского конфликта, эта ситуация потенциально опасна разрастанием

«Что касается того, забудут или не забудут про Украину, еще раз повторю: специальная военная операция продолжится и цели ее будут достигнуты», — заключил Песков.