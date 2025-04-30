В Севастополе национализируют имущество, связанное с Украиной

Сегодня, 30 апреля 2025 года, на заседании правительства Севастополя директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский доложил губернатору Михаилу Развожаеву о национализации имущества, связанного с лицами и компаниями, которые поддерживают недружественные действия против России.

Как рассказал Краснокутский, по итогам работы специальной группы при антитеррористической комиссии Севастополя, в список национализированного имущества включены активы физических лиц: Виктории Хухры (1986 г.р.), Романа Григоряна (1977 г.р.) и Надежды Лаврентьевой (1981 г.р.). Эти люди, по данным властей, собирали деньги для организаций, финансирующих ВСУ. Также в государственную собственность Севастополя переходит имущество компаний, таких как ООО «НПП «Эс.Т.Ком», ЧОП«Комодор», который аффилирован с ранее национализированным заводом «Маяк».

Кроме того, в собственность города переходит имущество ПАО «Севастопольгаз», включая газопроводы низкого, среднего и высокого давления, а также связанные с ними сооружения. Их обнаружили во время инвентаризации Севастопольгаза.

В список добавлены объекты недвижимости, принадлежащие ООО «МСМ»: нежилое помещение площадью 1722 кв. м на набережной Старосеверной, 11, и Дом культуры площадью 1310 кв. м на улице Яблочкова, 1, в Инкермане, который принадлежал компаний «Мидас-инвест».

Губернатор Развожаев отметил, что Дом культуры в Инкермане будет передан департаменту культуры для ремонта и восстановления его как объекта культурного назначения. Остальное имущество, вероятно, будет продано для пополнения бюджета Севастополя. Стоит отметить, что в середине апреля этого года на портале, извещающем о проведении торгов в электронной форме, появилось объявление о продаже арестованного имущества. В качестве лота там было указано здание того самого Дома культуры в Инкермане.

Также в собственность города переходит имущество компаний, которые до 1 марта 2015 года не привели свои документы в соответствие с российским законодательством и не зарегистрировались в Едином государственном реестре юридических лиц. Решение о национализации поддержала антитеррористическая комиссия, и работа по выявлению таких активов продолжается.

Дмитрий Островский

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