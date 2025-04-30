Врачи предостерегают: шашлыки с пивом опасны для здоровья

В преддверии майских праздников, когда севастопольцы традиционно готовят шашлыки, врач-эндокринолог и нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина в интервью «Газете.Ru» предупредила о рисках сочетания жирного мяса с пивом и крепким алкоголем.

По ее словам, такая комбинация создает серьезную нагрузку на организм, особенно на пищеварительную систему и печень, что может привести к неприятным последствиям для здоровья. Часто для шашлыков выбирают свинину — жирное мясо, которое само по себе тяжело переваривается. Алкоголь, особенно пиво или крепкие напитки, снижает активность пищеварительных ферментов, из-за чего мясо усваивается медленнее. Это вызывает тяжесть в желудке, изжогу и вздутие.

Печень также страдает: ей приходится одновременно нейтрализовать алкоголь и перерабатывать жиры, что может привести к перегрузке, тошноте, болям в правом подреберье и общей слабости. В жаркую погоду риски возрастают: алкоголь действует как мочегонное, выводя жидкость и электролиты, что приводит к обезвоживанию. В то же время соленое жареное мясо задерживает воду, вызывая отеки и ощущение «опухшего» лица. Для тех, кто следит за весом, пиво особенно опасно: оно содержит «пустые» калории и быстрые углеводы, стимулирует аппетит и притупляет чувство насыщения, что ведет к перееданию и набору лишних килограммов.

Хайкина дала рекомендации, как минимизировать вред. Она советует отказаться от пива и крепкого алкоголя, отдав предпочтение сухому вину в умеренных количествах, и чередовать его с чистой водой, чтобы избежать обезвоживания. Для шашлыков лучше выбирать нежирные сорта мяса, такие как курица или индейка, и использовать легкие маринады на основе лимонного сока, кефира или натурального йогурта, избегая жирных и острых соусов. Такие меры помогут снизить нагрузку на организм и сохранить здоровье во время праздников.

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