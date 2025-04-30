Как будут работать медицинские учреждения на майских праздниках

С 1 — 4 мая и с 8 — 11 мая медицинские учреждения города будут работать по особому графику.

— Горячие линии и телеграм-приемные работают круглосуточно:

— Городская больница № 1: +7 (978) 640-39-62.

— Городская больница № 4: +7 (978) 300-90-94.

— Городская больница № 5: +7 (978) 300-03-67.

— Городская больница № 9: +7 (978) 100-15-31.

— Городская инфекционная больница: 8 (8692) 55-92-61 (горячая линия), +7 (978) 041-41-84 (Телеграмм-приемная).

Горячая линия по обезболиванию в Севастополе: +7(8692)48-71-40, +7(978) 100 16 83. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00 без выходных.

Горячая линия по вопросам Посттравматического стрессового расстройства: +7 (978) 986 60 14 – круглосуточно.

Также в приемных покоях установлены графики дежурств администраторов из числа заместителей главного врача. Пациенты, поступающие в приёмные отделения, и их родственники, могут обратиться к ним в случае возникновения спорных вопросов.

Травматологический пункт для взрослых работает круглосуточно по адресу ул. Адмирала Октябрьского 19. Травматологический пункт для детей также работает круглосуточно в приёмном отделении, по адресу: пр-т Генерала Острякова, дом 211-а.

Дежурные администраторы приёмных отделений будут отвечать круглосуточно по следующим номерам:

— Городская больница № 1: +7 (978) 640-80-35.

— Городская больница № 4: +7 (978) 300-90-16.

— Городская больница № 5: +7 (978) 300-03-67.

— Городская больница № 9: +7 (978) 700-81-14.

— Городская инфекционная больница: +7 (978) 041-41-84.

Служба скорой медицинской помощи работает круглосуточно. Телефоны экстренной службы – 103 и 112.

Городская больница № 1:

Поликлиники № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и Амбулатория ОПМС, Врачебная амбулатория на Фиоленте не работают 1, 4, 9, 11 мая.

Сокращенный режим работы (по субботнему графику): 3, 10 мая – с 9:00 до 16:00.

Неотложная помощь: 2 и 8 мая – дежурный неотложный кабинет в Поликлинике №1 (пл. Восставших, 1) с 09:00 до 14:00.

В обычном режиме поликлиники будут работать 5, 6, 7 мая, график работы с 8:00 до 20:00.

Женские консультации 1, 2, 3 1, 2, 4, 8, 9, 11 мая не работают.

Сокращенный режим работы (по субботнему графику): 3, 10 мая – с 9:00 до 16:00.

С 5, 6, 7 мая Женские консультации будут работать в обычном режиме с 8:00 до 20:00.

В нерабочие дни экстренная медицинская помощь оказывается в круглосуточном режиме. Гражданам с острыми состояниями следует обращаться в приёмное отделение стационара или вызывать скорую помощь по номеру 103.

С более подробным расписанием работы медицинских учреждений можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, обратиться в единый контакт-центр здравоохранения можно по номеру 122. Все звонки – бесплатные.

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