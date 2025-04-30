Как будут работать медицинские учреждения на майских праздниках

С 1 — 4 мая и с 8 — 11 мая медицинские учреждения города будут работать по особому графику.
— Горячие линии и телеграм-приемные работают круглосуточно:
— Городская больница № 1: +7 (978) 640-39-62.
— Городская больница № 4: +7 (978) 300-90-94.
— Городская больница № 5: +7 (978) 300-03-67.
— Городская больница № 9: +7 (978) 100-15-31.
— Городская инфекционная больница: 8 (8692) 55-92-61 (горячая линия), +7 (978) 041-41-84 (Телеграмм-приемная).
Горячая линия по обезболиванию в Севастополе: +7(8692)48-71-40, +7(978) 100 16 83. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00 без выходных.
Горячая линия по вопросам Посттравматического стрессового расстройства: +7 (978) 986 60 14 – круглосуточно.
Также в приемных покоях установлены графики дежурств администраторов из числа заместителей главного врача. Пациенты, поступающие в приёмные отделения, и их родственники, могут обратиться к ним в случае возникновения спорных вопросов.
Травматологический пункт для взрослых работает круглосуточно по адресу ул. Адмирала Октябрьского 19. Травматологический пункт для детей также работает круглосуточно в приёмном отделении, по адресу: пр-т Генерала Острякова, дом 211-а.
Дежурные администраторы приёмных отделений будут отвечать круглосуточно по следующим номерам:
— Городская больница № 1: +7 (978) 640-80-35.
— Городская больница № 4: +7 (978) 300-90-16.
— Городская больница № 5: +7 (978) 300-03-67.
— Городская больница № 9: +7 (978) 700-81-14.
— Городская инфекционная больница: +7 (978) 041-41-84.
Служба скорой медицинской помощи работает круглосуточно. Телефоны экстренной службы – 103 и 112.
Городская больница № 1:
Поликлиники № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и Амбулатория ОПМС, Врачебная амбулатория на Фиоленте не работают 1, 4, 9, 11 мая.
Сокращенный режим работы (по субботнему графику): 3, 10 мая – с 9:00 до 16:00.
Неотложная помощь: 2 и 8 мая – дежурный неотложный кабинет в Поликлинике №1 (пл. Восставших, 1) с 09:00 до 14:00.
В обычном режиме поликлиники будут работать 5, 6, 7 мая, график работы с 8:00 до 20:00.
Женские консультации 1, 2, 3 1, 2, 4, 8, 9, 11 мая не работают.
Сокращенный режим работы (по субботнему графику): 3, 10 мая – с 9:00 до 16:00.
С 5, 6, 7 мая Женские консультации будут работать в обычном режиме с 8:00 до 20:00.
В нерабочие дни экстренная медицинская помощь оказывается в круглосуточном режиме. Гражданам с острыми состояниями следует обращаться в приёмное отделение стационара или вызывать скорую помощь по номеру 103.
С более подробным расписанием работы медицинских учреждений можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, обратиться в единый контакт-центр здравоохранения можно по номеру 122. Все звонки – бесплатные.
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