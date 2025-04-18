В Севастополе выставлено на продажу здание Дома культуры в Инкермане

На портале, извещающем о проведении торгов в электронной форме, появилось объявление о продаже арестованного имущества. В качестве лота указано нежилое здание Дома культуры по адресу: Инкерман, ул. Яблочкова, д.1.

Площадь ДК 1310,3 кв.м, 1954 г. постройки. Указывается, что в нем выбиты окна, а также частичное разрушение облицовки стен.

Цена лота: 199 463 160 р.

Отметим, здание в 2000х было уже продано на торгах частному владельцу. На протяжении десятков летков оно приходило в запустение. Последним собственником числится ООО «Мидас-Инвест». В 2021 году ДИЗО запустило судебный процесс по возвращению здания в госсобственность. И сейчас, видимо, после выигранного дела, ДК снова выставлено на торги.

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Ольга Сурикова