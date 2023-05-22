В Севастополе нарезали уже 474 земельных участка для участников СВО

Участки расположены на территории Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, Терновского, Орлиновского муниципалитетов.

Всего таких участков уже 474. При этом уже больше тысячи человек стоит в очереди на получение земельного участка. Заявлений подано уже более 3 тысяч, сообщил на заседании правительства Севастополя главный архитектор города Максим Жукалов.

«Продолжайте подбирать дополнительные участки, которые можно было бы предоставить», — поручил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, в октябре 2022 года в рамках комплекса мер по поддержке участников СВО правительством Севастополя было принято решение о праве получения ими бесплатных земельных участков на территории города.

Дарья Тимофеева