В Севастополе простились с бойцом танкового батальона

В Севастополе сегодня похоронили Дмитрия Евгеньевича Горбачева — старшего сержанта, водителя автомобильного отделения взвода обеспечения танкового батальона 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны.



Дмитрий родился в Лисичанске Луганской области. Он больше 15 лет служил по контракту в армии. С октября прошлого года участвовал в специальной военной операции.

Был командиром отделения управления мотострелковой роты, в последнее время — водителем автомобильного отделения взвода обеспечения танкового батальона.

Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, Горбачев погиб, освобождая Херсонскую землю. Его семья живет в Севастополе, поэтому его похоронили здесь, как и других наших воинов.

Ольга Сурикова