В Севастополе простились с бойцом танкового батальона

Спецоперация в Украине
22-05-2023
Комментариев нет

В Севастополе сегодня похоронили Дмитрия Евгеньевича Горбачева — старшего сержанта, водителя автомобильного отделения взвода обеспечения танкового батальона 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны.
 
Дмитрий родился в Лисичанске Луганской области. Он больше 15 лет служил по контракту в армии. С октября прошлого года участвовал в специальной военной операции.

Был командиром отделения управления мотострелковой роты, в последнее время — водителем автомобильного отделения взвода обеспечения танкового батальона.

Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, Горбачев погиб, освобождая Херсонскую землю. Его семья живет в Севастополе, поэтому его похоронили здесь, как и других наших воинов.

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *