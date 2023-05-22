В Севастополе медработникам начислена дополнительная выплата

Правительство Севастополя поддержало постановление об установлении дополнительных мер поддержки в виде специальной соцвыплаты медработникам, оказывающим медико-санитарную помощь, включая диспансерное наблюдение.

Как отметил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов, целью принятого решения является поддержка медработников первичного звена. Для этого будет выделено 17,7 млн рублей.

На дополнительную выплату могут рассчитывать работники следующих медучреждений:

ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»,

Севастопольская городская психиатрическая больница,

городская инфекционная больница,

противотуберкулезный диспансер,

кожно-венерологический диспансер.

И так, согласно принятому решению, врачам психиатрической и противотуберкулезной больниц предусмотрено по 14,5 тысяч рублей, врачам скорой помощи по 11,5 тысяч рублей. Среднему медперсоналу психиатрического, противотуберкулезного и кожвендиспансеров — 8 тысяч рублей.

Фельдшерам и медсестрам скорой помощи — 7 тысяч рублей и младшему персоналу по 4,5 тысячи рублей.

Денисов подчеркнул, что эти деньги должны стать отдельной социальной выплатой для увеличения привлекательности первичной помощи.

Ольга Сурикова