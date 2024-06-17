В Севастополе над устранением последствий ливня работали почти 500 человек

В Севастополе к понедельнику удалось устранить все последствия сильного ливня, который обрушился на город в ночь на 15 июня.

«Система жизнеобеспечения города работает сейчас в штатном режиме При устранении этих работ по непогоде было задействовано 481 человек и 78 единиц техники», — доложил первый замгубернатора Алексей Парикин в ходе аппаратного совещания.

Сейчас продолжаются работы по уборке в городе обломанных веток, нанесенных потоками воды камней и грунта. На Приморском бульваре продолжали еще сегодня утром убирать.

Что касается обращений жителей из частного сектора, то в ходе совещания было отмечено, что еще не все удалось оказать помощь в силу большого количества поступивших заявок.

Губернатор Михаил Развожаев поручил до конца дня отработать все поступившие обращения, в том числе от граждан.

Напомним, в ночь на 15 июня на Севастополь обрушился сильный ливень с грозой. Прокуратура Севастополя взяла на контроль устранение последствий ливня и подтоплений.

Ольга Сурикова