На концерте ДиДюЛи зрители попали под дождь и месили грязь

В лавандовом поле в Тургеневке 15-16 июня проходил концерт известного композитора и лидера одноименной группы — «ДиДюЛя».

Виртуоз ДиДюЛя выступил как всегда на высоте, если бы не провальная организация концерта под открытым небом. С погодой в выходные Крыму не повезло. Сильный ветер и дождь превратили лавандовый рай в грязевое болото.

«Сперва люди, как дураки стояли под дождём, так как автобусы ушли и не вернулись. Затем решили идти пешком, а там 3-4 км. Я видела двух людей с ограниченной возможностью. Мужчина хромая шёл всё это расстояние. Платья многих девушек были испорчены. На местах было непонятно, кто где должен сидеть и где чей ряд. Когда мы покупали билеты было заявлено максимум 6 рядов. По факту оказалось гораздо больше. Жаль тех кто купил билеты по 4000 рублей, испачкался пока шёл, да ещё и не попал на свое место. Да и шампанское по 500 рублей за бокальчик. (Лучше бы всем по одному в качестве извинения предложили)», — пишет гостья в комментариях.

«Выбора не было! Мы пошли «наслаждаться». Или ты самостоятельно уезжаешь, либо ждешь 3 часа окончания концерта под дождем, и трансфер, который ты уже оплатил и тебя отвезут обратно. Деньги не возвращают! Ну и конечно отсутствие туалета. После концерта на ближайшей заправке все наперегонки в грязной обуви бежали в туалет. Уборщица была в шоке. Благо я плюнула на дресс-код и джинсы с резиновыми сапогами надела», — рассказывает посетительница концерта.

Извинения организаторы так и не принесли, деньги не вернули. Под постом о концерте остались только гневные комментарии промокших гостей музыкального вечера.