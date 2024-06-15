Прокуратура Севастополя взяла на контроль устранение последствий ночного ливня

По поручению прокурора Севастополя Андрея Шевцова ведомство осуществляет надзор за ходом устранения последствий ливня и сильного ветра в городе в ночь с 14 на 15 июня 2024 года.

«На контроль поставлено соблюдение прав пострадавших граждан, субъектов хозяйственной деятельности, ход и результаты проведения ремонтных работ в связи с ограничением электро-, газоснабжения, течью кровель, обеспечение транспортного сообщения, деятельности экстренных и коммунальных служб», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Подчеркивается, что вопросы соблюдения прав граждан при этом личном контроле прокурора города. Надзорное сопровождение будет продолжено до полной нормализации обстановки.

Напомним, сегодня ночью в Севастополе прошел сильный ливень. Не обошлось без затоплений и обрыва линий электропередач. Часть абонентов остаются без света.

Ольга Сурикова

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