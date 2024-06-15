Развожаев сообщил о ликвидации последствий сильного ливня в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что утром провел планерку с оперштабом по устранению последствий сильного дождя. В ночь на 15 июня на Севастополь обрушился сильный ливень с грозой.

По данным главы города, в оперативную дежурную службу ЕДДС Севастополя поступило 407 обращений; в аппаратно-программном комплексе «Безопасный город» 184 обращения.

В настоящее время отключены 2 линии электропередачи 6-10 кВ, без электричества сейчас дома по ул. Маяковского, Генерала Петрова, Сенявина, Б.Морская, Нахимова, Гоголя, Ялтинская, Академика Крылова, Севастопольская зона ЮБК, Мыс Сарыч. «Севастопольэнерго» проводит аварийно-восстановительные работы, задействованы 9 бригад, 22 человека личного состава, 10 единиц техники. Ориентировочное время окончания работ 20.00.

Севастопольский Автодор задействовал 27 единиц техники и 50 дорожных рабочих. Выполняется очистка проезжей части от наносов грунта и щебня, а также очистка ливневых канализаций. Затруднено движение на улице Ревякина, Лабораторном шоссе и площади 1-го Мая.

Бригады Водоканала сейчас работают по следующим адресам: пл. 1-го Мая, Пожарова, Ген. Петрова. Наб. Корнилова, Громова, 60, ТБ Севастополь, Лабораторное Шоссе, Ревякина, Коммунистическая, Вокзальная.

Ольга Сурикова

Фото: губернатор Севастополя Михаил Развожаев