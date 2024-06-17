Чем заняться на пляже, когда скучно

Впереди у нас еще два с половиной месяца лета и каждый мечтает, как он придет на пляж и прекрасно проведет время. Кому-то достаточно просто загорать и купаться, а кто-то пытается найти развлечения поинтереснее, особенно, если компанию составляют дети. «Севкор» решил сделать подборку увлекательных, интересных, необычных и познавательны дел, которыми можно заняться на пляже. Эти развлечения подойдут, как детям, так и взрослым.

Итак, самое простое, если вы идете на пляж с маленькими детьми, обязательно возьмите им ведерки, лопатки, формочки, леечки, кораблики и другие игрушки для игры в песке.

Строим замки, лабиринты, ямы, гаражи, фигуры из песка. Можно сделать песочного ангела, это также, как из снега, только песочного можно еще украсить водорослями, ракушками, камешками и постараться, чтобы он был похож на какого-то члена семьи. Или каждому члену семьи можно сделать своего ангела, надеть на него, например, солнечные очки, и сделать фото своим двойником.

Если вы и/или ваш ребенок обожает рисовать, предложите ему собрать гальку и раскрасить ее. Это одно из самых лучших пляжных занятий для детей, потому что оно новое, необычное и невероятно увлекательное. Детям обязательно понравится такой творческий процесс, даже если они не особо умеют рисовать, а вы сможете в это время почитать любимую книгу. Все, что вам понадобится — купить краски для рисования и взять с собой на пляж.

Можно просто собирать красивые ракушки и камешке и взять их потом с собой домой или украсить замок из песка.

Обязательно устройте пляжный пикник с друзьями. А взрослым стоит это сделать еще и на закате, а может и на рассвете.

Не забывайте, как прекрасно плавать на надувном матрасе и любоваться небом. А еще можно устроить водные бои на надувных матрасах, кто кого быстрее сбросить в море.

Научитесь или научите ребенка метать камни в воду, чтобы они отскакивали от поверхности. Или покидайте, кто дальше бросит.

Если рядом есть прокатная станция, можно покататься на катамаране, сапе, байдарках, водном мотоцикле.

Возьмите на пляж бадминтон, мячик — активное развлечение и красивый загар вам обеспечены.

Постройте пирамиду из камней под названием «латза», чтобы загадать желание.

Поиграйте в догонялки или салочки в воде мячом.

Играйте в карты компанией и, можно, на желания, только добрые и веселые.

Почитайте интересную книгу на пляже, а если с ребенком — возьмите познавательную о морских обитателях.

Поиграйте в игры для компаний: Правда или действие, Фанты, Я никогда не.

Устройте красивую фотосессию, селфи на пляже. Просите детей вас фотографировать или записывать видео, как им нравится на море.

Танцуйте на пляже, включите зажигательную музыку, главное, чтобы она не раздражала других отдыхающих.

Играйте на песке в крестики-нолики.

Займитесь подводным плаванием. Даже без специального оборудования морское дно будет интересно для любознательных исследователей.

Попробуйте помедитировать и привести в порядок свое душевное спокойствие.

Займитесь йогой, пилатесом, водной аэробикой.

Запустите в небо воздушного змея.

Устройте бои водными пистолетами или просто обливайтесь водой.

Если работа позволяет, можно и поработать на пляже. Почувствовать прелести удаленной работы.

Можно найти на пляже и новую компанию друзей или познакомиться с кем-то симпатичным противоположного пола.

Поиграйте в интеллектуальные игры: города, викторины, шарады, кроссворды.

Отправьте в бутылке сообщение в море или сделайте капсулу памяти.

Можно взять на пляж и настольные игры: шашки, шахматы, домино.

Не отказывайтесь участвовать в пляжных состязаниях и конкурсах.

А еще можно делать друг другу массаж, рисовать на спине, обсуждать последние сплетни, делать заказы в интернет-магазинах, наслаждаться летними коктейлями и составлять планы на лето.

А еще будьте осторожно с дегустацией угощений, которые продают на пляже. Пикник с ними может быть чреват последствиями, особенно если это морепродукты.

Ольга Сурикова

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