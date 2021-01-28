В Севастополе случился пожар в собачьем приюте

Пожарные успели предотвратить более серьезные последствия

В четверг вечером, 28 января, в Севастополе вспыхнул пожар на территории собачьего приюта, расположенного в Нахимовском районе. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на управление МЧС.

«Информация о возгорании поступила в Центр кризисных ситуаций в 20 часов 31 минуту. Звонок прошел по системе «112». Сообщалось, что в Нахимовском районе на улице Энергетиков горит собачий приют. К месту выдвинулись два отделения пожарно-спасательных частей», — рассказали изданию в ведомстве.

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На месте пожарные установили, что на территории горит вагончик. Площадь горения составила 50 квадратных метров. Огнеборцы приняли все меры, чтобы огонь не перекинулся на смежные помещения. Огонь был ликвидирован.

Данных о пострадавших нет, причины произошедшего устанавливаются.

Ольга Сурикова