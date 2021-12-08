В Севастополе сгорел двухэтажный дом

Обошлось без пострадавших

В Севастополе сегодня, 8 декабря, поступил вызов в Центр управления в кризисных ситуациях главка МЧС России с сообщением о том, что горит частный дом по улице Егерской в Нахимовском районе. Очевидцы позвонили в 4:23.

«По прибытии к месту огнеборцы установили: происходит пламенное горение двухэтажного частного дома. Ранг пожара определили как 1-БИС, в связи с чем были направлены дополнительные силы – два отделения 1-й пожарно-спасательной части, а также служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ», – сообщили в пресс-службе ведомства.