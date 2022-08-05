В Севастополе могут наказать водителя троллейбуса, который обидел ребенка-инвалида

В Севастополе прокуратура проводит проверку по информации о нарушении прав ребенка-инвалида, которому водитель троллейбуса с пренебрежением и только после просьб опустил откидной пандус для посадки в ТС.

В СМИ и соцсетях появилось сообщение, что водитель троллейбуса, следовавшего по маршруту № 1, не предложил сразу для ребенка на инвалидной коляске откидной пандус для посадки и высадки из общественного транспорта. Очевидцы рассказали,что он сделал это только по просьбе сопровождающей инвалида женщины, пренебрежительно ответив ей и проявляя неуважение к ребенку с ограниченными возможностями.

«В ходе проверки прокуратурой будут установлены обстоятельства происшествия. Будет дана оценка соблюдению сотрудником ГУПС «Севэлектроавтотранс» законодательства о социальной защите инвалидов», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Также добавляется, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в Крыму пожилая женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка-инвалиду, что привело к его смерти.

Ольга Сурикова