В Крыму готовятся к шторму и ливням

МЧС в Крыму начало предупреждать об ожидающихся в регионе ливнях со шквалами и даже подготовило аэромобильную группировку для реагирования на возможные подтопления. Ухудшение погоды ожидается уже сегодня.

«Приведена в готовность аэромобильная группировка главного управления, организовано тесное взаимодействие муниципальных образований. На все сообщения о возможных подтоплениях организовано экстренное реагирование», – сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.

Глава Центра порекомендовал гражданам во время ливня не находиться в заглубленных помещениях, подвалах и цокольных этажах, подземных переходах.

«Гражданам, которые проживают возле водных объектов, рекомендуем применять дополнительные меры по сохранности имущества. При возникновении происшествий просим оперативно сообщать в нашу службу по телефонам 101 и 112», – отметил Павлюченко.

МЧС Республики и Крымский гидрометцентр прогнозируют в течение суток 5 августа местами сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 20-25 м/с. На отдельных реках возможны кратковременные повышения уровней воды на 0,5-1,5 метров. Возможны подтопления территорий.

Напомним, в конце июня в ряде районов Крыма из-за нескольких дней проливных дождей и подтопления населенных пунктов принято решение объявить ситуацию чрезвычайной межмуниципального характера.

Ольга Сурикова

Фото: Сергей Аксенов/Telegram