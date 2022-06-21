В Крыму будут судить няню за убийство ребенка-инвалида

Она вину не признает

В Крыму 62-летняя женщина предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В Следственном комитете собрали на нее достаточную доказательственную базу, сообщает пресс-служба ведомства.

«Следствием установлено, что вечером 12 ноября 2021 года в одном из домов в городе Симферополе обвиняемая, работавшая няней, на почве личных неприязненных отношений нанесла 7-летнему ребенку-инвалиду несколько ударов ладонью в область головы, неоднократно бросала его с силой на диван с твердой поверхностью», — уточнили в ведомстве.

От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Женщина свою вину не признает.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что смерть данного ребенка-инвалида наступила от попадания рвотных масс в дыхательные пути в результате причиненной закрытой черепно-мозговой травмы.

Ольга Сурикова