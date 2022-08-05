В Севастополе мужчина выстрелил девушке в голову из сигнального пистолета

Житель Севастополя приговорен к семи с лишним годам лишения свободы за совершение шести преступлений, в том числе покушение на убийство, разбойное нападение и грабеж.

По версии следствия, в январе 2021 года в вечернее время мужчина в пьяном виде в ходе разговора со своей 18-летней знакомой, с которой случайно встретился в тот день, выстрелил ей в голову из сигнального пистолета марки «ZORAKI» с близкого расстояния.

При этом он скрылся с места преступления, уверенный, что девушка от полученной травмы умрет. Но ей успели оказать медпомощь и она выжила.

Калечить людей он на этом не остановился. Снова в пьяном виде в гостях в квартире по ул. Розы Люксембург он избил кулаками, а затем ударами ножа двум своим знакомым причинил легкий и средней тяжести вред здоровью.

Затем около дома № 66 по ул. Героев Севастополя ограбил двух незнакомых мужчин. Около дома № 2 по ул. Адмирала Макарова, опять в пьяном виде избил незнакомого ему мужчину, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Кроме того, в ночное время в квартире по ул. Рыбацкий Причал он совершил разбойное нападение на незнакомого ему 20-летнего молодого парня и нанес ему несколько ударов кулаком, ногой и ножом и похитил у него мобильный телефон.

Беспредельщик находился в розыске, после задержания взят под стражу. Судом ему вынесено наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. После освобождения он обязан отбыть дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

Напомним, в Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Феодосии за разбойное нападение и убийство мужчины из-за машины.

Ольга Сурикова

Фото: pixbay.com