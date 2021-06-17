В Севастополе назначены дополнительные выборы депутата

Округ Колбина пустует

Севастопольская городская избирательная комиссия назначила дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 6. Депутат от этого округа Сергей Колбин прекратил свои полномочия в связи с избранием в Совет Федерации РФ.

Полномочия окружного избиркома по округу №6 возложены на территориальную комиссию Ленинского района города Севастополя.

Для открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов кандидатов определен операционный офис № 7 РНКБ Банк (ПАО), расположенный по адресу: г. Севастополь, пр-кт Генерала Острякова, д. 60.

Напомним, Нина Фаустова, ранее занимавшая должность главного юриста партии «Новые люди», единогласно была избрана главой Севизбиркома.

Ольга Сурикова